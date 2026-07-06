Domani è il grande giorno del via ufficiale della stagione. L’inizio delle attività è previsto con il ritrovo della squadra al centro tecnico Niccolò Galli alle 19:45, per la cena di gruppo. Mercoledì alle 9 i rossoblù di Domenico Tedesco svolgeranno invece i test atletici divisi fra campo e palestra. Di seguito l'elenco dei convocati, con l'aggiunta di diversi giovani, che potrebbero anche essere convocati per Valles. Tra questi anche Libra e Badori (in foto). Questo l'elenco completo: Franceschelli, Happonen, Ravaglia, Skorupski; Casale, De Silvestri, Ilic, Helland, Holm, Jaber, Miranda, Papazov, Vitik, Zortea; Badori, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Pobega; Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Domínguez, Orsolini, Rowe.