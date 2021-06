Mercato – Van Hooijdonk ieri a Casteldebole

L'attaccante olandese è stato accompagnato al centro tecnico dal padre, ex attaccante Orange

Il contratto prevede un quadriennale da 400mila euro a crescere più bonus legati alle presenze, ai gol fatti, agli assist e al piazzamento finale della squadra. L'affare è figlio del lavoro di Bigon e Di Vaio, ma la benedizione da parte di Sabatini e Mihajlovic non ha tardato ad arrivare. Il mister rossoblù è stato accontentato perché voleva una punta giovane come alternativa ad Arnautovic. L'attaccante olandese sa riempire bene l'area di rigore, grazie alla sua struttura e ai suoi 190cm, ma è bravo anche a tenere la palla per far salire i compagni e attaccare la profondità. E' bravo di testa, ma non è la sua specialità dato che le giocate migliori le fa con il destro.