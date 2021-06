Mercato – Van Hooijdonk è in città per le visite mediche

L'attaccante olandese arriva a zero dal Nac Breda

Il primo rinforzo per il Bologna è arrivato: Sidney Van Hooijdonk è in città per sottoporsi alle visite mediche, in vista del raduno di martedì.

L'attaccante olandese si è svincolato dal Nac Breda, dopo una stagione da 16 gol in 31 gare nella serie B olandese, completerà i controlli in queste ore e da martedì prenderà quasi certamente parte al raduno del Bologna, in vista del ritiro dal 14 al 24 luglio a Pinzolo. In questo periodo dovrebbe essere l'unica punta a disposizione di Mihajlovic, con Barrow, dato che Santander inizierà l'anno all'Isokinetic dopo l’infortunio al ginocchio. Arnautovic, invece, dopo l'eventuale svincolo dallo Shanghai, andrà in vacanza dopo l'Europeo. Van Hooijdonk, quindi, verrà valutato per decidere se tenerlo come vice Arnautovic o prestarlo e nel caso il Bologna andrà a caccia di un altro attaccante. Per lui quadriennale da circa 400mila euro a stagione.