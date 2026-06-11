'Se da una parte il Bologna mantiene vivo il suo interesse per Wladimiro Falcone, dall'altra la dirigenza del club rossoblù deve ancora decidere il futuro dei tre portieri' scrive oggi Dario Cervellati su Stadio.
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Mercato – Valzer dei portieri, c’è ancora Falcone
Bologna ancora sulle tracce di Falcone
Non ci sono oggi certezze sui tre portieri del Bologna. Skorupski è il veterano del gruppo, è in rossoblù dal 2018, ha contratto per il prossimo anno e ha accumulato esperienza internazionale, ma nell'ultima annata ha rimediato due lunghi infortuni muscolari che qualche preoccupazione l'hanno messa. Poi c'è Ravaglia, arrivato a 26 anni con la necessità di giocare con continuità anche se è molto legato alla piazza di casa rossoblù. Su di lui c'è l'Udinese. Pessina, invece, potrebbe andare a giocare in Serie B per accumulare esperienza. Ecco allora che il nome di Wladimiro Falcone resta nei radar di Sartori e Di Vaio dopo la terza salvezza consecutiva con il Lecce.
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