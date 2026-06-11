Mercato – Valzer dei portieri, c’è ancora Falcone

Non ci sono oggi certezze sui tre portieri del Bologna. Skorupski è il veterano del gruppo, è in rossoblù dal 2018, ha contratto per il prossimo anno e ha accumulato esperienza internazionale, ma nell'ultima annata ha rimediato due lunghi infortuni muscolari che qualche preoccupazione l'hanno messa. Poi c'è Ravaglia, arrivato a 26 anni con la necessità di giocare con continuità anche se è molto legato alla piazza di casa rossoblù. Su di lui c'è l'Udinese. Pessina, invece, potrebbe andare a giocare in Serie B per accumulare esperienza. Ecco allora che il nome di Wladimiro Falcone resta nei radar di Sartori e Di Vaio dopo la terza salvezza consecutiva con il Lecce.