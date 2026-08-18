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Chance per Libra

Il Bologna investe 10-11 milioni l'anno nel settore giovanile, e vuole vedere qualche volto nuovo prendere spazio in Serie A.

Questo l'esito dell'ultimo confronto tra società, uomini di mercato e tecnico. Tedesco lo sapeva, di fatti ha convocato Libra in ritiro. Il classe 2008 venezuelano dovrebbe chiudere il reparto di centrocampo con Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Moro e Pobega. Le gare con Lazio e Atalanta permetteranno di fare le ultime valutazioni. Sono comunque stati incassati circa 57 milioni, du cui spesi 13. Non sono esclusi interventi last minute.

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