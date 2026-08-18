L'attesa è praticamente finita, lunedì si comincia. Ore 18:30, stadio Renato Dall'Ara, a Bologna arriva la Lazio. Per la prima di campionato sono attesi almeno 25mila spettatori. Da ieri è scattata la vendita libera e nei prossimi giorni si vedrà che dato totale sarà raggiunto.

La prevendita era partita martedì scorso alla base dei circa 20 mila abbonati rossoblù e, in pochi giorni, si sono aggiunti altri 5 mila spettatori. C'è voglia di riempire il Dall'Ara e partire con entusiasmo. A dimostrarlo è l'affluenza nonostante l'orario scomodo della partita (lunedì alle 18:30) per chi lavora o deve raggiungere il capoluogo emiliano da fuori città. Il pubblico rossoblù non è intenzionato a farsi frenare. Lo stadio si prepara a spingere il nuovo Bologna di Domenico Tedesco.