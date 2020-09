Mercato, un altro club piomba su Supryaga

Rimane molto complicata la trattativa per Vladyslav Supryaga.

Bigon e Sabatini hanno identificato nel classe 2000 della Dinamo Kiev il giocatore perfetto da sistemare nel 4-2-3-1 di Mihajlovic, ma l’operazione è complessa. La richiesta di 15 milioni di euro che fanno gli ucraini ha rallentato parecchio i rossoblù, che sono fermi all’offerta iniziale di 10 milioni di euro. Ora il Wolfsburg sembra pronto a farsi avanti per portare il ragazzo in Germania e potrebbe rappresentare un nuovo ostacolo per i felsinei. Lo riporta il Corriere di Bologna.