Mercato – Udinese su Ravaglia

Ore di riflessione per la porta del Bologna. Lukasz Skorupski ha contratto anche per la prossima stagione, Massimo Pessina potrebbe essere dirottato in prestito per aumentare il minutaggio, mentre Federico Ravaglia sta ricevendo i primi interessamenti dal mercato.

Secondo il collega Gianluca Di Marzio, il portiere rossoblù classe 1999 sarebbe attenzionato dall'Udinese di Kosta Runjaic. I friulani, infatti, starebbero valutando Ravaglia in caso di partenza di Maduka Okoye. 'Ravaglia èmolto richiesto in queste ore' scrive Di Marzio, dopo una stagione da 25 presenze totali al posto di Skorupski, che si è infortunato due volte, e anche con 5 partite di Europa League da titolare.