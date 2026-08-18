Gli addii di Freuler e Lucumi danno la sensazione di aver chiuso la porta al passato
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Piedi per terra
Il Bologna capace di entrare in Champions e vincere la Coppa Italia non esiste più. I protagonisti di quelle imprese ormai si contano nelle dita di una mano. È tempo di guardare avanti, a partire dai tifosi.
Tre anni di gloria non sono bastati a fissare definitivamente il Bologna tra le big. La cessione di Lucumi alla Juventus porterà al club 15,6 milioni di euro, più 2 di eventuali bonus. A conti fatti venne venduto meglio Tomiyasu all'Arsenal nel 2021. Ufficiale anche Dallinga al Colonia in prestito con diritto di riscatto.
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