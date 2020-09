Mercato – Tutto per Supryaga, l’alternativa è Ponce

“Darò tutto me stesso per questa trattativa”, ha detto ieri ai microfoni di Repubblica Walter Sabatini parlando dell’affare Supryaga. Un’operazione a cui lui tiene molto ma che ha definito complicatissima, per questo il Bologna continua a vagliare diverse alternative nel caso in cui l’attaccante ucraino dovesse saltare.

L’edizione odierna del Resto del Carlino sottolinea come l’alternativa numero uno si chiami Ezequiel Ponce. Si tratta di un centravanti argentino di proprietà dello Spartak Mosca, che conosce già il nostro calcio avendo vestito la maglia delle giovanili della Roma. I numeri promettono bene ad oggi: 21 reti nella stagione 2018-19 con la maglia dell’AEK Atene e autore di 13 reti una volta approdato in Russia. Come detto però approderà sotto le Due Torri solamente se dovesse saltare l’affare Supryaga: decisivo sotto questo aspetto l’esito dei preliminari della Champions League, che vedrà la Dinamo Kiev impegnata tra una settimana contro l’AZ Alkmaar. Dovessero gli ucraini passare il turno, Supryaga verrebbe tolto dal mercato.