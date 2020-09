Mercato – Tutti gli sforzi su un attaccante

Continua a lavorare sul mercato in entrata il Bologna, con l’obiettivo di concentrare tutte le forze per regalare a Sinisa Mihajlovic la famosa punta da doppia cifra che in questi anni è tanto mancata ai rossoblù.

La cessione ufficiale di Diego Falcinelli alla Stella Rossa ha definitivamente aperto le porte delle Due Torri ad un nuovo attaccante. Sarà Supryaga? Il Bologna lo spera, Sabatini sta facendo di tutto per assicurarsi le prestazioni del centravanti della Dinamo Kiev. L’attaccante ucraino sarà impegnato martedì nei preliminari di Champions League contro l’AZ Alkmaar, sfida decisiva perchè in caso di vittoria il club ucraino potrebbe togliere definitivamente il proprio centravanti dal mercato in vista della fase a gironi. Dovesse saltare Supryaga gli sforzi si sposterebbero su Dusan Vlahovic della Fiorentina, e non va dimenticato nemmeno il nome di Ponce dello Spartak Mosca. Sullo sfondo anche l’idea Eddie Salcedo, ex Genoa, rientrato all’Inter dal prestito al Verona.