Mercato – Tomiyasu, sirene dalla Premier League

L’arrivo di De Silvestri sotto le Due Torri con tutta probabilità significherà uno spostamento di ruolo di Takehiro Tomiyasu, da terzino destro a difensore centrale. Il giapponese è stato uno dei pilastri dello scorso anno, per questo le richieste dal mercato per lui continuano ad arrivare.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi sottolinea infatti come ci siano due squadre inglesi su Tomiyasu: parliamo del West Ham e del Newcastle. Entrambe le compagini che giocano in Premier League hanno messo nel mirino il giapponese per rinforzare la propria retroguardia, ma il Bologna non ha nessuna intenzione di privarsene. Come ha sempre detto Sabatini: vendere non significa svendere, perciò Tomiyasu partirà solo a fronte di un’offerta davvero irrinunciabile (almeno 30 milioni di euro). Difficile però trovare una squadra disposta a sborsare tutti questi soldi per lui, per questo il suo futuro è sempre più probabile che sia in rossoblù.