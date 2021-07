Mercato – Tante domande, nessuna offerta: Orsolini potrebbe anche restare

Intanto si continua ad aspettare l’arrivo di Arnautovic. Dopo Tottenham e Atalanta anche l’Arsenal potrebbe inserirsi nella trattativa per Tomiyasu

Nonostante Orsolini non sia più imprescindibile per Mihajlovic , l'ex Juve potrebbe alla fine anche rimanere.

Nè Milan prima, nè Lazio poi hanno sferrato l'affondo decisivo, mentre con il Torino la trattativa non era mai decollata. Capitolo Arnautovic: nonostante le parole di Sabatini e Mihajlovic, l'austriaco ancora non arriva, ancora impegnato a risolvere il suo contratto con lo Shanghai. Nonostante l'ottimismo che filtra da Casteldebole, i giorni che passano rendono più complicata la presenza dell’attaccante in ritiro. In uscita, c'è sempre Tomiyasu al centro del mercato. Il giapponese piace a Tottenham e Atalanta , ma nelle ultime ore si è inserito l’Arsenal: 20-25 i milioni richiesti dai rossoblù.