Mercato Bologna-Tutti i nomi per l’attacco

Questa mattina, Il Resto del Carlino fa il punto su quello che potrebbe essere il mercato rossoblù di gennaio.

La dirigenza felsinea pare infatti che voglia accontentare la richiesta di Mihajlovic di una prima punta in grado di concretizzare maggiormente la mole di gioco creata dalla squadra. In cima alla lista dei desideri rimane Supryaga, con la punta ucraina che è ancora ferma ai tre gol segnati in estate e con il suo prezzo che potrebbe quindi calare. Piace anche Pietro Pellegri, punta finita nei radar della nazionale di Mancini. Il Bologna guarda anche al campionato francese e sta valutando i profili di Grbic, attaccante del Lorient, e Niane, punta del Metz. Si aspettano novità anche dall’Italia, soprattutto da Firenze, dove la Fiorentina sta cercando un nuovo numero nove e libererebbe di fatto uno tra Vlahovic e Cutrone. Il partente, visto l’utilizzo di Barrow nel suo ruolo e il pesante ingaggio, dovrebbe essere Nicola Sansone, anche per via dei continui guai fisici che hanno colpito il 10 rossoblù.