Mercato, Supryaga si può sbloccare la prossima settimana

E’ una trattativa lunga e complessa quella per portare Vladyslav Supryaga a Bologna.

Il Bfc si ritrova costretto ad attendere ancora una settimana. La Dinamo Kiev, proprietaria del cartellino dell’attaccante, giocherà martedì prossimo il preliminare di Champions League contro l’AZ Alkmaar. Nel caso in cui gli ucraini dovessero uscire sconfitti, il classe 2000 avrà il via libera per fare le valigie. L’offerta del Bologna rimane attestata attorno ai 10 milioni di euro. Lo riporta La Repubblica.