Mercato, Supryaga resta il sogno: Bologna alla finestra

Vladyslav Supryaga rimane il pallino fisso del mercato del Bologna.

Il giovane attaccante della Dinamo Kiev fa gola ai rossoblù, che stanno tentando in tutti i modi di portarlo sotto le Due Torri. L’affare resta in salita: gli ucraini non fanno sconti e, anzi, hanno alzato il prezzo da 10 milioni a 15 nei giorni scorsi. Bigon resta comunque alla finestra in attesa di novità significative, con la speranza di riuscire ad acquistare il tanto desiderato bomber offensivo. Lo riporta La Repubblica.