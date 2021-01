Mercato – Su Pinamonti resta favorito il Benevento, ma occhio a Bologna e Parma

Futuro incerto quello di Andrea Pinamonti.

L’attaccante classe ’99 sembrava un sicuro partente, visto lo scarso minutaggio avuto fin qui all’Inter. Ma la difficile situazione finanziaria della società di Suning, però, potrebbe consigliare una permanenza. Il via libera, nel caso, arriverà solo dopo che Marotta e Ausilio avranno trovato il giocatore da far entrare al suo posto. A quel punto, Pinamonti potrebbe esser liberato per una nuova avventura. Il Benevento resta favorito rispetto alle altre, ma si muovono per il giocatore anche Bologna e Parma in Serie A, mentre dall’estero era arrivato l’interesse dell’Eintracht Francoforte, che però ha chiuso per il ritorno di Luka Jovic dal Real Madrid.

Fonte-TuttoMercatoWeb