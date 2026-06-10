Mercato – Su Liberali c’è una clausola da 6 milioni. Occhio al Sassuolo

Una clausola rescissoria sul contratto di Mattia Liberali , peraltro a una cifra accessibile per il mercato della Serie A. Il giovane classe 2007 di scuola Milan, dopo una ottima annata in B a Catanzaro , è salito agli onori della cronaca e i dirigenti della massima serie lo stanno osservando con attenzione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, sul cartellino di Liberali ci sarebbe una clausola da 6 milioni di euro, quindi attaccabile dai club che lo stanno corteggiando. Su di lui, oltre al Como, ci sarebbe pure il Bologna di Sartori, ma sale di quota il Sassuolo, che con Aquilani in panchina potrebbe convincerlo a sbarcare in neroverde. Il neo tecnico del Sassuolo, infatti, lo ha allenato a Catanzaro fino alla finale playoff persa contro il Monza.