Mercato – Skorupski, il futuro è deciso

Non sembrano esserci molti dubbi sul futuro di Lukasz Skorupski. Nel corso dell’ultima stagione il rendimento dell’estremo difensore polacco è stato altalenante, ma alla fine anche nel prossimo campionato dovrebbe difendere i pali della porta del Bologna.

Per il terzo anno in maglia rossoblù l’obiettivo di Skorupski è quello di alzare la media delle proprie prestazioni. La fiducia di Mihajlovic non gli è mai mancata: nell’ultima stagione è stato il numero uno del Bologna sempre e comunque, il tecnico serbo ha deciso di non dare a Da Costa nemmeno una chance all’ultima giornata. Una sua cessione in futuro potrebbe anche essere plausibile, ma sicuramente non avverrà in questa sessione di mercato: le priorità sono altre per Sabatini, per questo un cambio tra i pali al momento non è contemplato.