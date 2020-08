Mercato – Si allontana Mancosu, il Cagliari fa sul serio

Marco Mancosu e il Bologna sembrano sempre più lontani. Il fantasista del Lecce ha appena rinnovato il proprio contratto con la squadra salentina, e sulla sua testa pesa ora una clausola rescissoria da 3 milioni di euro. Nei giorni scorsi i rossoblù si erano mostrati interessati al calciatore, che però sembra più intenzionato a muoversi in direzione Cagliari.

Sardo di nascita, Mancosu è nel mirino della squadra di Di Francesco: la Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea come il nuovo allenatore degli isolani lo vede molto bene come mezzala nel suo 4-3-3, al momento è solo un’idea ma il Cagliari sembra intenzionato a fare sul serio. La cifra per arrivare a Mancosu, visto e considerato il suo primo anno in Serie A, è relativamente bassa se si pensa alle richieste che tutte le società sparano per i propri talenti. Ma il Bologna, ad oggi, sembra ben più defilato.