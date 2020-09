Mercato – Niente Ranocchia: incontro in corso con il Genoa

I fatti delle ultime ore stanno dando ragione alle parole di qualche giorno fa di Walter Sabatini, che sottolineava come Andrea Ranocchia non avrebbe vestito la maglia del Bologna. Il suo futuro sarà rossoblù, ma probabilmente con la casacca del Genoa.

E’ in corso in queste ore un incontro tra l’agente del calciatore Tullio Tinti e il direttore sportivo dei liguri Daniele Faggiano. Secondo quanto riportato da TMW nell’ambiente filtra ottimismo per la chiusura dell’affare: Ranocchia potrebbe così essere il prossimo rinforzo per la difesa del Grifone. Niente Bologna per lui quindi, con i rossoblù che hanno in cima alla lista i nomi di Ferrari del Sassuolo e Lyanco del Torino. Non è da escludere però che con il ricollocamento di Medel e Tomiyasu la retroguardia rossoblù possa essere già considerata a posto.