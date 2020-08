Juan Jesus non andrà al Bologna.

I rossoblù continuano la ricerca di un difensore centrale per aumentare la qualità del reparto arretrato, ma la scelta non ricadrà sul brasiliano della Roma. Juan Jesus ha infatti scelto il Genoa, con il diesse Faggiano che sta lavorando alacremente per portare il giocatore in Liguria. I giallorossi fanno muro perché non vogliono perdere il ragazzo a zero, ma l’operazione sembra in via di risoluzione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.