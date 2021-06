Mercato – Se parte Tomiyasu, occhi su Ales Mateju del Brescia

Il Bologna valuta i possibili sostituti di Takehiro Tomiyasu

Il Bologna valuta il difensore giapponese 25 milioni e non accetta contropartite per far abbassare il prezzo. In attesa dell'offerta giusta, i rossoblù stanno sondando diversi profili tra cui Ales Mateju del Brescia. Si tratta di un classe 1996 che è in grado di occupare tutti i ruoli del reparto arretrato. Al momento è impegnato con la Repubblica Ceca agli Europei che affronterà la Danimarca ai quarti di finale. Il suo contratto andrà in scadenza nel 2022, ma su di lui si registra l'interesse anche di Sampdoria e Bochum.