Nicola Sansone resta ancora in bilico tra la permanenza e l’addio.

L’ex Villarreal non è sul mercato, ma nel caso in cui arrivasse un’offerta importante Bigon potrebbe anche sedersi al tavolo. Il giocatore non è infatti considerato incedibile da Sinisa Mihajlovic, che non è rimasto sbalordito dalle prestazioni dello scorso anno. Su di lui ci sono Genoa e Parma, che rimangono alla finestra in attesa di un’eventuale opportunità. Lo riporta La Repubblica.