Mercato, Sangarè e Dominguez in cima alla lista

Il Resto del Carlino in edicola oggi aggiorna sulla situazione post Pulgar, con Sabatini e Bigon che si stanno muovendo concretamente sul mercato.

In cima alla lista al momento ci sono Ibrahim Sangarè, 21enne attualmente in forza al Tolosa, e Nicolas Dominguez, classe 1998 del Velez. Per entrambi l’interesse è forte, ma bisognerà convincere i due club che detengono il cartellino a lasciarli partire in prestito. Donsah, infatti, ha liberato lo slot da extracomunitario partendo in prestito con diritto di riscatto, perciò quel posto può essere occupato solamente da un calciatore che arriva con la stessa formula. Un ostacolo in più per il Bologna, a caccia del sostituto di Pulgar.