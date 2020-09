Mercato – Rilancio del Bologna per Supryaga

Vladyslav Supryaga resta la prima scelta della dirigenza rossoblù per rinforzare l’attacco a disposizione di Sinisa Mihajlovic. E TMW spiega come Sabatini e soci non abbiano intenzione di mollare.

Al contrario, i rossoblù avrebbero rilanciato rispetto a quella che era la loro offerta iniziale per arrivare all’attaccante ucraino: si parla adesso di 10 milioni di euro più bonus. La Dinamo Kiev ancora non cede e mantiene la sua linea: aspettare martedì per vedere quale sarà l’esito dei preliminari di Champions League contro l’AZ Alkmaar. In caso di passaggio del turno, il centravanti ucraino verrebbe tolto dal mercato con ogni probabilità. Dalle Due Torri si tifa a gran voce per gli olandesi, quindi.