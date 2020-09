Mercato – Ranocchia, vicino l’accordo con il Genoa

Andrea Ranocchia sarà un giocatore del Genoa.

Il centrale dell’Inter non vestirà la maglia del Bologna, come già annunciato qualche giorno fa dai dirigenti rossoblù che avevano affermato come il 32enne non fosse un obiettivo del mercato in entrata. Il Grifone e i nerazzurri hanno trovato l’accordo e ora i liguri attendono solo il via libera definitivo di Marotta per concludere l’operazione; prima i meneghini dovranno trovare un sostituto, così da riappanare numericamente la rosa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.