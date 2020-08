Mercato, rallenta la trattativa per Hickey

La strada che porta ad Aaron Hickey potrebbe essersi complicata all’improvviso.

Il terzino scozzese classe 2002 intriga molti club in Europa, tra cui il Bayern Monaco. Il Bologna sembrava essere vicino all’accordo con gli Heart of Midlothian, club proprietario del cartellino, ma la forte concorrenza potrebbe scatenare un’asta di mercato. I rossoblù spingono sulla volontà del giocatore, che desidererebbe essere fin da subito aggregato alla prima squadra e mettersi in mostra in un campionato importante come la Serie A. I felsinei gli garantirebbero il ballottaggio settimanale con Dijks, mentre club come il Bayern Monaco lo farebbero crescere nelle giovanili.