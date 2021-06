Mercato – Quasi fatta per Van Hoojidonk, accordo quadriennale

Il figlio d'arte è vicinissimo al Bologna: l'ultimo nodo è l'indennizzo chiesto dal suo club

Il nodo è rappresentato dalla richiesta di un eventuale indennizzo che il NAC Breda, club dal quale il figlio d'arte si svincolerà, ha intenzione di chiedere ai rossoblù per non perdere il giocatore completamente a zero. Le parti continuano a trattare, ma intanto il Bologna ha strappato il sì di Van Hoojidonk, che è convinto della proposta fatta dalla società: accordo per quattro anni a circa 400mila euro a stagione. Il calciatore classe 2000 verrà poi valutato, ma il suo arrivo darà probabilmente il via libera alla cessione di Santander (cercato al momento solo in Turchia), ma non ancora al meglio dopo l'operazione al ginocchio.