Mercato, Pulgar aiuta ancora le casse del Bologna: in caso di cessione…

Erick Pulgar potrebbe aiutare il calciomercato del Bologna.

Nonostante la cessione alla Fiorentina, il cileno potrebbe ancora dare una mano alle finanze rossoblù. Nella clausola inserita al momento della cessione ai viola, infatti, è specificato che, in caso di cessione, il 15% del ricavato entrerà nelle casse felsinee. Il Betis è molto interessato al centrocampista, che potrebbe fare le valigie in quanto non considerato come incedibile. I soldi che il Bfc incasserebbe verrebbero utilizzati immediatamente per rinforzare la rosa sul mercato. Lo riporta il Corriere di Bologna.