Mercato – Provedel verso l’Inter dopo il no al Bologna

Provedel verso l' Inter . Il portiere della Lazio ha messo in stand-by tutte le altre opzioni sul tavolo da quando ha saputo dell'interesse dell' Inter , che ha individuato nel classe 1994 il profilo giusto per il dopo Sommer.

Al portiere è stato offerto un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029, mentre la Lazio potrebbe incassare tra i 4 e i 5 milioni di indennizzo, evitando di perdere Provedel a zero, lo riporta Tuttosport. Tuttavia, sullo sfondo restano due piste di fatto congelate da Provedel: la prima è quella di una sua possibile permanenza alla Lazio, mentre la seconda è quella del Bologna di Sartori che gli garantirebbe un posto da titolare. Niente da fare, però, il richiamo dei campioni d'Italia è stato troppo forte.