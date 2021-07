Mercato – Per Orsolini offerte al ribasso: paura di svenderlo

L'esterno rossoblù non chiude all'idea di restare a disposizione di Mihajlovic

A una cifra inferiore la dirigenza rossoblù non vuole cederlo per due motivi: il primo che il Bologna versò la stessa cifra alla Juventus per acquistarlo e secondo perché ritengono che il 7 rossoblù abbia potenzialità superiori rispetto alla valutazione che il mercato gli sta dando. Non a caso in una stagione all'insegna della discontinuità, Orso ha segnato sette gol che non sono assolutamente pochi. L'esterno rossoblù non ha espresso la volontà di andare via ed è pronto a restare. Qualora Saputo desse l'input di cedere due pedine, il Bologna spera di ricevere offerte congrue dall'estero perché dato che in Italia il mercato è bloccato si rischierebbe di svendere i propri calciatori.