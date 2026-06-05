Il nome di Orel Mangala ormai rimbalza su tutte le principali testate locali. Il centrocampista belga può diventare una buona alternativa per il Bologna in caso di sostituzione di Remo Freuler.
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Mercato – Per Mangala si può sfruttare Dallinga?
Il mediano del Lione è conosciuto dal nuovo allenatore Domenico Tedesco, che lo ha convocato sempre da ct del Belgio, e potrebbe riabbracciarlo in rossoblù, per avere a centrocampo un uomo di fisico e atletismo utile a garantire equilibrio alla squadra. Mangala ha avuto un passato anche in Premier League, dove era arrivato anche a valere 30 milioni di euro, ma un recente infortunio al ginocchio gli ha fatto vivere una stagione ai margini, con il rientro in campo solo a marzo. Il Bologna valuta il da farsi, anche con Thijs Dallinga, che a gennaio era stato cercato proprio dal Lione con una proposta in prestito con obbligo di riscatto da 15 milioni, riporta il Carlino. Oggi, le valutazioni di Dallinga e Mangala sono simili e chissà che l'olandese non possa facilitare l'operazione.
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