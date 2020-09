Mercato – Per Hickey pronto un quinquennale

Sembra essersi sbloccata definitivamente la trattativa che porterà Aaron Hickey a vestire la maglia del Bologna. Il terzino scozzese classe 2002 si prepara a lasciare gli Hearts of Midlothian in un’operazione che porterà nelle casse del club circa 2 milioni di euro. Per il calciatore pronto un contratto di cinque anni in rossoblù.

Il compenso stagionale che percepirà il nuovo vice Dijks si attesta attorno ai 200.000 euro. Hickey si prepara quindi a sbarcare nuovamente a Casteldebole, dopo che già lo aveva fatto all’inizio dello scorso mese per verificare le strutture: il suo arrivo nel quartier generale del Bologna è previsto nei primi giorni della prossima settimana. Come detto Hickey non sarà titolare sulla corsia difensiva di sinistra, nessun dubbio a riguardo come affermato dallo stesso ds rossoblù Walter Sabatini: sarà il rincalzo di Dijks. Ma sicuramente avrà più di un’occasione durante l’arco del campionato per mettersi in mostra.