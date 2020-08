Mercato – Per De Silvestri è solo questione di tempo

Il nodo ingaggio è quello che ancora non ha permesso al Bologna di chiudere positivamente la trattativa per Lorenzo De Silvestri. Il terzino destro del Torino è stato individuato dalla società rossoblù come il profilo ideale per rimpinguare la difesa di Mihajlovic, ma al momento le parti sembrano distanti su alcune specifiche del contratto che dovrebbe legare De Silvestri al Bologna.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la concorrenza di Parma e Genoa non spaventa il Bologna: il rapporto tra il terzino granata e Sinisa Mihajlovic è positivo, e le discussioni tra i due porteranno presto ad un accordo definitivo. Ricordiamo che De Silvestri è attualmente in scadenza di contratto, e Bologna potrebbe essere l’ultima tappa della sua carriera, inevitabile quindi pensare che voglia chiudere con un contratto che sia all’altezza delle sue richieste. A sinistra, invece, si continua a fare sul serio per Hickey, ma in questo caso la concorrenza spaventa di più: se il terzino scozzese dovesse saltare il Bologna sarebbe pronto a virare su Tripaldelli e Marchizza, entrambi del Sassuolo.