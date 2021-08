Mercato – Orsolini piace alla Fiorentina?

L'esterno rossoblù è uno dei giocatori richiesti da Vincenzo Italiano

Secondo quanto riportato da La Nazione, il classe '97 è un profilo molto gradito al neo tecnico dei viola Vincenzo Italiano, alla ricerca di un altro giocatore che possa giocare in fascia. Orsolini è in uscita dal Bfc, costretto a far cassa dopo gli acquisti di Kevin Bonifazi e soprattutto di Marko Arnautovic.