Mercato – Oltre a Lyanco ci sono Benatia e Caldara

Il Bologna valuta alcuni difensori centrali

La priorità è rappresentata dal ritorno in rossoblù di Lyanco, ma al momento c'è distanza. Il Torino chiede 12 milioni, il Bologna ne offre 1+6 con obbligo di riscatto. Ecco allora che si valutano altri profili. Oltre a Rugani e N'Koulou, sarebbero stati accostati al Bologna anche Caldara e Benatia. Il capitano del Marocco è libero a parametro zero dopo l'esperienza all'Al Duhail e potrebbe percepire un ingaggio di 1.5 milioni, lo stesso di Medel.