Mercato – Okwonkwo verso il Cittadella

Nuovo prestito in Serie B per l'attaccante

Sembra ormai quasi fatta per il passaggio di Orji Okwonkwo al Cittadella : secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it, la squadra veneta starebbe chiudendo per l'attaccante rossoblù, nell'ultima stagione in presti in B alla Reggina .

Oggi il nigeriano, che non rientra più nei piani del Bologna, è atteso in città per la firma del suo nuovo contratto. Stasera, inoltre, verrà presentato ai tifosi in occasione della festa in Piazza Pierobon alle 21, prima della partenza per il ritiro di Lavarone.