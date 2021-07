Qui Casteldebole – Oggi è atteso Van Hoojidonk

L'attaccante olandese arriverà oggi al Niccolò Galli per visite e firma: in giornata l'ufficialità anche di Bonifazi

Per entrambi i due neo acquisti rossoblù, la firma è attesa in giornata, con l'apertura ufficiale del calciomercato. Intanto, ieri primo allenamento mattutino per il Bologna, diviso tra campo e palestra, con contorno di sfide a padel: oggi alle 11 si replica. Atteso a breve anche Hickey, mentre Denswil sta ultimando le visite di idoneità post covid, dopo essere stato positivo a febbraio. La maggior parte dei rientri dai prestiti non sta lavorando a Casteldebole, sperando di trovare loro una sistemazione: l'unico che si aggregherà ai compagni sarà Okwonkwo.