Mercato – Occhi puntati su Radojcic

Dopo l'israeliano Azo del Maccabi Haifa, il Bologna punta un altro 2005

Dopo Azo, israeliano del Maccabi Haifa, sono iniziati i contatti con un altro 2005: Nikola Radojcic. Il centrale gioca nell'Aik Stoccolma e ha già fatto un provino a Casteldebole. Mancino di 1,86, il difensore è un profilo che piace alla dirigenza felsinea. "Potrei firmare per il Bologna, ma è un passo molto grande da fare: se in famiglia decideremo di trasferirci in Italia ci vorrà anche l'ok dell'Aik dato che ho un contratto", ha dichiarato il calciatore al sito Fotbollslivet.