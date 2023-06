Mercato – Napoli, De Laurentiis insiste con Nagelsmann. Motta e gli altri sullo sfondo

Come riportato da TuttoMercatoWeb, il presidente del Napoli avrebbe sulla sua lista anche il nome del giovane tecnico tedesco come sostituto di Luciano Spalletti. L'ostacolo più grande sembra essere la clausola d'uscita dal club bavarese, che si attesta attorno agli 11,5 milioni di euro trattabili. La priorità del club azzurro sarebbe Nagelsmann, anche se non si sono interrotte le comunicazioni con Italiano della Fiorentina e Thiago Motta. Staremo a vedere l'evoluzione della vicenda: l'intreccio interessa anche il Tottenham, che per lungo tempo è stato vicino a Nagelsmann, mentre in questo momento avrebbe proposto la panchina proprio a Luis Enrique.