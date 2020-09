Mercato, le prossime mosse dipendono dalla posizione in campo di Medel

Gary Medel è un centrocampista o un difensore?

La riposta potrebbe essere “entrambi”, ma Sinisa Mihajlovic dovrà trovare una collocazione fissa al cileno per far sì che Bigon e Sabatini concludano al meglio questa sessione estiva di mercato. Dal canto suo, Medel vorrebbe arretrare sulla linea dei difensori e giocare come già fa in Nazionale. Il tecnico serbo non ha avuto modo di testare quella che sarebbe la nuova coppia difensiva che formerebbe con Tomiyasu a causa dell’assenza forzata per coronavirus, la quale gli ha impedito di andare a Pinzolo, ma dovrà comunque prendere una decisione presto. Se infatti Mihajlovic deciderà di far giocare il cileno stabilmente in difesa, sul mercato si dovrà andare a ricercare un mediano; in caso contrario, continuerà la caccia al centrale, con Lyanco che rimane il preferito in casa felsinea. Lo riporta Il Resto del Carlino.