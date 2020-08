Ibrahima Mbaye potrebbe lasciare il Bologna.

Beppe Accardi, procuratore del difensore, ha parlato ieri ai colleghi di Tuttomercatoweb, precisando come il ragazzo stia valutando delle opzioni. L’eventuale arrivo di Aaron Hickey dagli Hearts chiuderebbe ulteriormente gli spazi in rosa al suo assistito, che dunque sta riflettendo sul proprio futuro. Discorso differente per Dijks, che ha confermato di stare bene a Bologna e di voler rimanere in rossoblù.