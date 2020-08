Mercato – Mancosu, più no che sì: la situazione

Il nome di Marco Mancosu è stato accostato al Bologna nelle scorse settimane come rinforzo per Sinisa Mihajlovic. Il fantasista del Lecce è stato una delle note più liete della scorsa stagione della squadra pugliese, nonostante la retrocessione, e la clausola da soli 3 milioni di euro che pesa sulla sua testa fa gola a tante squadre di Serie A.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi sottolinea però come il Bologna sia molto indietro nella corsa all’acquisto del numero 8: il Cagliari resta in pole position, ma anche Genoa e Parma sembrano particolarmente interessate a Mancosu. Quest’ultima soprattutto, visto e considerato che verrà allenata proprio da quel Fabio Liverani con cui a Lecce ha fatto vedere cose molto interessanti. La lotta sul mercato è infiammata, con il Bologna che al momento rimane a guardare.