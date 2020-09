Mercato – Lyanco resta il preferito per la difesa, Ferrari sullo sfondo

Lyanco rimane il pallino fisso di Sinisa Mihajlovic.

Il Bologna ha necessità di rinforzare la difesa e un centrale come il brasiliano del Torino, che già conosce l’ambiente, renderebbe molto felice il tecnico rossoblù. Il problema rimane la valutazione elevata che ne fa il Toro di Cairo, che vuole non meno di 15 milioni di euro per lasciar partire il ragazzo. L’alternativa rimane Gian Marco Ferrari del Sassuolo, difensore con esperienza in Serie A e di buon affidamento. Lo riporta il Corriere dello Sport.