Mercato – Lo Spezia sonda alternative a Santander, c’è Pazzini

Lo Spezia di Italiano è a caccia di una punta e attende Federico Santander, ma deve guardarsi attorno perché ancora non è detto che il Bologna liberi il paraguaiano. Balla infatti il possibile arrivo di Supryaga.

Il club rossoblù dovrebbe avere una risposta definitiva domani dopo il preliminare di ritorno che la Dinamo affronterà stasera con il Gent, poi valuterà il da farsi. Se Supryaga non arriverà non è da escludere la permanenza di Santander anche e il direttore Bigon ha lasciato aperta la speranza a qualche occasione dell’ultimo minuto. Lo Spezia, dunque, non potendo contare certamente sullo sbarco di Santander, sta valutando alternative. Dopo il no dell’Inter per Pinamonti i liguri sarebbero sulle tracce di Pazzini.