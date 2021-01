Mercato- Le mosse del Bologna

Il Bologna è su Gianluca Scamacca, sul quale però ci sono anche Udinese e soprattutto Parma, intenzionato a fare una vera e propria rivoluzione in questa sessione di mercato.

Il Genoa però, dove ora è in prestito, non ha intenzione di darlo via. Intanto si continua a lavorare con il Cagliari per lo scambio fra Calabresi e Faragò. Infine, nella giornata di ieri, proprio i sardi hanno piazzato un colpo, prendendo Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina, accostato tiepidamente anche al Bologna. Il calciatore venerdì effettuerà le visite mediche per poi essere a disposizione di Eusebio Di Francesco.