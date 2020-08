Mercato – L’Atalanta si inserisce per Supryaga

Una richiesta eccessivamente alta, e adesso anche la concorrenza sempre più intensa. E’ sempre più complicata la trattativa che il Bologna intende imbastire per arrivare a Vladyslav Supryaga, attaccante della Dinamo Kiev. La formazione ucraina ha annunciato di non voler accettare meno di 15 milioni di euro per il proprio gioiello di 20 anni.

Il Bologna ragiona, dopo aver fatto una prima offerta da 8 milioni di euro più bonus. Si cerca un punto di incontro con la dirigenza del club ucraino, anche se nelle ultime ore si sarebbe inserita con prepotenza l’Atalanta a caccia di un vice Ilicic. La squadra di Percassi studia la situazione, ma sembra particolarmente propensa ad affondare il colpo per quello che tutti definiscono l’erede di Shevchenko. Il Bologna, momentaneamente, resta alla finestra.