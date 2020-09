Mercato, l’approdo di Vergani non annulla la rincorsa a Supryaga

L’operazione Edoardo Vergani non compromette la trattativa per Vladyslav Supryaga.

L’arrivo dall’Inter della punta 19enne, capocannoniere dell’Europeo Under 17 nel 2018, aveva posto dei dubbi nella mente dei tifosi rossoblù. Ma la trattativa per l’ex nerazzurro (che giocherà in prima squadra) e quella per l’ucraino classe 2000 sono slegate. Sabatini e Bigon proseguiranno il loro pressing sul giocatore della Dinamo Kiev, considerato l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.