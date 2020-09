Mercato – L’alternativa a Supryaga si chiama Vlahovic

Tutto su Supryaga. Le parole di Walter Sabatini degli scorsi giorni non hanno fatto altro che confermare quanto già trapelava: l’attaccante della Dinamo Kiev è il primo obiettivo per rinforzare l’attacco rossoblù.

Nonostante l’operazione sia estremamente complicata il direttore sportivo del Bologna ha ammesso di non aver nessuna intenzione di mollare. Per avere le idee un po’ più chiare bisognerà attendere il 15 settembre, quando scopriremo al fischio finale di Dinamo Kiev-AZ Alkmaar se la squadra ucraina sarà riuscita a qualificarsi per la fase a gironi della Champions League e quindi toglierà dal mercato il proprio centravanti. Dovesse succedere questo, La Nazione in edicola oggi sottolinea che l’alternativa in casa rossoblù sarebbe già pronta: si chiama Dusan Vlahovic della Fiorentina.